تجديد حبس متهمين لتورطهما فى قتل شخصين بالواحات لخلاف على متحصلات سرقة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات، بمحكمة 6 أكتوبر حبس متهمين من المتورطين فى قتل شخصين بإطلاق النار عليهما، والتخلص من جثتيهما داخل سيارة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات حول تقسيم متحصلات سرقة حديد السلاح 15يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثتين لشخصين داخل سيارة ملاكى بطريق الواحات، فانتقل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت معاينة السيارة ومناظرة الجثتين، أنهما شخصين مصابين بأعيرة نارية.

وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتمكن رجال المباحث من كشف هوية مرتكبى الجريمة والقبض عليهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وأنهم عقب سرقتهم كمية من حديد التسليح الخاص بإحدى الشركات من موقع بناء تحت الإنشاء، اختلفوا على تقسيم حصيلة السرقة، فتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين، كما تم ضبط 2 اخرين، وهما "صابر.ع" صاحب محجر، و"شريف.ع" سائق، وضبط بحوزة أحدهما بندقية الية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.