video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين لتورطهما فى قتل شخصين بالواحات لخلاف على متحصلات سرقة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:09 م
تجديد حبس متهمين لتورطهما فى قتل شخصين بالواحات لخلاف على متحصلات سرقة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات، بمحكمة 6 أكتوبر حبس متهمين من المتورطين فى قتل شخصين بإطلاق النار عليهما، والتخلص من جثتيهما داخل سيارة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات حول تقسيم متحصلات سرقة حديد السلاح 15يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
 
وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثتين لشخصين داخل سيارة ملاكى بطريق الواحات، فانتقل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت معاينة السيارة ومناظرة الجثتين، أنهما شخصين مصابين بأعيرة نارية.
 
 
وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتمكن رجال المباحث من كشف هوية مرتكبى الجريمة والقبض عليهم.
 
 
وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وأنهم عقب سرقتهم كمية من حديد التسليح الخاص بإحدى الشركات من موقع بناء تحت الإنشاء، اختلفوا على تقسيم حصيلة السرقة، فتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين، كما تم ضبط 2 اخرين، وهما "صابر.ع" صاحب محجر، و"شريف.ع" سائق، وضبط بحوزة أحدهما بندقية الية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس خادمة ومسن سرقا شقة سكنية فى الشروق 4 أيام

حبس سائق توك توك سنة مع الشغل لسرقته هاتف محمول فى البساتين

اخبار الحوادث

حوادث

سرقة

قتل

حديد التسليح

الواحات




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة