video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل "عريس الشرقية" بعد شهر ونصف من زفافه لسرقته

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:30 ص
تجديد حبس المتهمين بقتل "عريس الشرقية" بعد شهر ونصف من زفافه لسرقته القتيل
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهمين بقتل عريس بعد شهر ونصف من زواجه لسرقة التروسكيل منه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة، ليوم الثلاثاء الماضى، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد غياب "محمد.ال.ج" 21 سنة سائق تروسيكل مقيم كفر الحمام، مركز الزقازيق.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذى قاده العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع الأمن العام بالشرقية، قيام كل "إسلام ص م س" 20 سنة وشقيقه "على" 22 سنة كفيف، وصديقهما" صبحى ش ع" 22 سنة، بارتكاب الواقعة.

حيث اتفق الشقيقان مع صديقهما على سحب المجنى عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده الطابق الثانى كما طلب منه المتهمان حمل الخردة لتحميلها على التروسكيل، قام المتهمون الثلاثة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، حيث قام الكفيف بالجلوس فوقه، وقام المتهمان الأول والثالث بتمزيق جسده بالسكين، ثم قاما ببيع التروسكيل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس.

وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة النقيب وليد ثروت، رئيس المباحث ومعاونيه النقباء هشام عبد الحميد ومحمد أشرف وإسلام يسن، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على نيابة بلبيس العامة قررت بمعرفة عمرو عبد العاطي، مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التفاصيل الكاملة لمقتل عريس الشرقية بعد شهر ونصف من زفافه لسرقة تروسيكل

الشرقية

أخبار الشرقية

أخبار مصر

قرية كفر الحمام

مركز بلبيس

اخبار الجريمة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة