تأجيل قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق لسماع شهادة محافظ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قررت اليوم محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين لـ 3 مارس القادم 2019 لسماع شهادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع استمرار حبس المتهمين .

وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين .