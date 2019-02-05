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بعد توقعات خبراء الأرصاد.. المرور تقدم نصائح لمنع حوادث الطرق بسبب الشبورة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:00 ص
بعد توقعات خبراء الأرصاد.. المرور تقدم نصائح لمنع حوادث الطرق بسبب الشبورة المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ظهور شبورة كثيفة اليوم الثلاثاء على كل الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور اتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدي بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية مع زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا ومع حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كل الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترًا في اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تسود أغلب أنحاء الجمهورية شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية، حيث غطت الشبورة والشوائب العالقة بالجو سماء عدد من المحافظات امتدت للقاهرة والجيزة، ما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.


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