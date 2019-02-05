انطلاق مؤتمر منظمة المرأة العربية للاحتفال بيوم المرأة بالوطن العربى

بدأت منذ قليل، احتفالية منظمة المرأة العربية، بيوم المرأة العربية، الذى يوافق الأول من فبراير من كل عام، للتأكيد والاعتراف بحقوقها، والمساهمة فى الإسراع بعملية النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها.

وتشهد الاحتفالية حضور ومشاركة عضوات المجلس التنفيذى للمنظمة (وزيرات المرأة بالدول الأعضاء) وعدد من سفراء الدول العربية والمنظمات الدولية والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة على واجهة المقر الرئيسى للمنظمة، في إطار احتفالى بمشاركة عضوات المجلس التنفيذى ومندوبى الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية.

وستحمل كل عضوة من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة برفقة مندوب دولتها لدى جامعة الدول العربية علم بلادها ورفعه على واجهة مقرالمنظمة، وعزف النشيد الوطنى لكل دولة.