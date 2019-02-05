video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. جنح المقطم تنظر قضية خريجى التعليم المفتوح ضد نقابة المحامين

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:00 ص
اليوم.. جنح المقطم تنظر قضية خريجى التعليم المفتوح ضد نقابة المحامين محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية علاء رزق وأحمد الحسينى، نظر القضية المقامة من خريجى التعليم المفتوح ضد نقابة المحامين.

 وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدى على حق الطالب فى العمل.

واستند مقدمى البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستى 5 و7 فبراير الجارى لنظر الدعويين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. شاهد توصيات مؤتمر صناعة الأمن لمكافحة الارهاب

عامل يشرع فى قتل آخر بعد ضبطه بصحبة زوجته ببولاق الدكرور

نقابه المحامين

سامح عاشور

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث

المحامين

محاميو التعليم المفتوح




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة