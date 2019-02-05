اليوم.. جنح المقطم تنظر قضية خريجى التعليم المفتوح ضد نقابة المحامين

كتب على عبد الرحمن

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية علاء رزق وأحمد الحسينى، نظر القضية المقامة من خريجى التعليم المفتوح ضد نقابة المحامين.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدى على حق الطالب فى العمل.

واستند مقدمى البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستى 5 و7 فبراير الجارى لنظر الدعويين.