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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:18 م
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المرور تعيد فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد بعد تحسن الرؤية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:00 م
المرور تعيد فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد بعد تحسن الرؤية إعادة فتح طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الادارة العامة للمرور ،برئاسة اللواء عصام شادى ،  مساعد وزيرالداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء ، فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد ،  أغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية .
 
كانت المتابعات الامنية رصدت وجود رياح محملة بالاتربة واعاقة مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات ، وعلى الفور تم غلق طريق الفرافرة ،   وطريق ديروط الفرافرة وطريق الداخلة وطريق الفرافرة الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة ، وناشدت  الادارة العامة للمرور ، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم والحد من الحوادث المرورية.
 

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