المرور تعيد فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد بعد تحسن الرؤية

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الادارة العامة للمرور ،برئاسة اللواء عصام شادى ، مساعد وزيرالداخلية ، مساء اليوم الثلاثاء ، فتح 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادى الجديد ، أغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية .

كانت المتابعات الامنية رصدت وجود رياح محملة بالاتربة واعاقة مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات ، وعلى الفور تم غلق طريق الفرافرة ، وطريق ديروط الفرافرة وطريق الداخلة وطريق الفرافرة الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة ، وناشدت الادارة العامة للمرور ، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم والحد من الحوادث المرورية.