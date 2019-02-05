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المجلس الوطنى للإعلام بالإمارات: لقاء الأخوة يحمل آفاقا جديدة للمنطقة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:30 م
المجلس الوطنى للإعلام بالإمارات: لقاء الأخوة يحمل آفاقا جديدة للمنطقة سلطان الجابر
كتب إبراهيم حسان
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قال سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المجلس الوطني للإعلام، إن الزيارة التاريخية المشتركة لكل من البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لدولة الإمارات تحمل آفاقاً جديدة للمنطقة والعالم، لتشكل محطة تاريخية جديدة لنشر مبادئ الأخوة الإنسانية من أرض التسامح والاعتدال، التي تقدم نموذجاً في العيش المشترك بين الحضارات والديانات المختلفة والتي يعيش على أرضها 200 جنسية من مختلف الأعراق البشرية بكل محبة وسلام.

 

وأضاف "الجابر"، فى تصريحات تليفزيونية، أنه بالإضافة إلى كونها الأولى إلى الجزيرة العربية، فإنها ستحتضن طيفاً واسعاً من شعوب العالم من شتى أرجاء المعمورة.

 

وأشار إلى أن لقاء الأخوّة الإنسانية الذي عقد أمس، ليس لقاء طارئاً، ولا مناسبة منفصلة عن الواقع اليومي لحياتنا، بل هو تأكيد وتكريس لما هو حاصل فعلاً، إذ بقيت الإمارات منذ تأسيسها أمينة للإرث الحضاري لمنطقتنا، الإرث الذي يؤمن بأن قيم التعدد والشراكة والتعاون هي القيم التي تبني المجتمعات وتعزز نموها، وتضمن لها مستقبلاً مشرقاً.

 

وتابع بقوله: لطالما كانت قيادة الإمارات حريصة على وسطية الطرح واعتدال النهج، لتجسد معاني الإسلام تجسيداً حقيقياً، يعكس سماحة الدين الحنيف، الذي كرس مفاهيم العدل والمساواة دون تفريق ولا تمييز، فالإسلام دين المعاملة الحسنة مع الناس كافة.


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