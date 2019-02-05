video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المالية: 2% سعر الفائدة على قرض صندوق النقد ولكل شريحة فترة سماح 4.5سنة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:51 م
المالية: 2% سعر الفائدة على قرض صندوق النقد ولكل شريحة فترة سماح 4.5سنة جانب من المؤتمر
كتبت ـ منى ضياء ـ تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
أوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، تسهيلات سداد قرض صندوق النقد الدولى الذى تحصل مصر على شريحته الخامسة قبل الأخيرة خلال أيام.
 
وقال كوجك، إنه بالحصول على الشريحة القادمة بقيمة 2 مليار دولار نكون قد وصلنا إلى 10 مليارات دولار من إجمالى 12 مليار قيمة القرض، ويصل سعر الفائدة 2% شاملة كافة العمولات ويتم احتساب الفائدة بعد تسلم كل شريحة مباشرة، ولكل شريحة فترة سماح 4.5 سنة، وتسدد على فترة 5.5 سنة، أى بقيمة حوالى 300 مليون دولار كل 6 أشهر.
 
وحول العودة لطلب قروض جديدة من صندوق النقد، رد كوجك بأن العلاقة مع الصندوق لا تقتصر على القرض وانما هناك الكثير من الدعم الفنى الذى تطلبه مصر من الصندوق، وهناك 7 بعثات فنية طلبتها مصر من الصندوق.
 
وقال كوجك: "سنعلن فى التوقيت السليم اى تعامل بيننا وبينهم".
 
محمد معيط وزير المالية (1)
 

 

محمد معيط وزير المالية (2)
 

 

محمد معيط وزير المالية (3)
 

 

محمد معيط وزير المالية (4)
 

 

محمد معيط وزير المالية (5)
 

 

محمد معيط وزير المالية (6)
 

 

محمد معيط وزير المالية (7)
 

 

محمد معيط وزير المالية (8)
 

 

محمد معيط وزير المالية (9)
 

 

محمد معيط وزير المالية (10)
 

 

محمد معيط وزير المالية (11)
 

 

محمد معيط وزير المالية (12)
 

 

محمد معيط وزير المالية (13)
 

 

محمد معيط وزير المالية (14)
 

 

محمد معيط وزير المالية (15)
 

 

محمد معيط وزير المالية (16)
 

 

محمد معيط وزير المالية (17)
 

 

محمد معيط وزير المالية (18)
 

 

محمد معيط وزير المالية (19)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير المالية: الانتهاء من قانون جديد للمالية العامة العام الحالى

اخبار الاقتصاد

وزارة المالية

صندوق النقد




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة