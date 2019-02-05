video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة الاقتصادية العربية تعد ملفات الدورة 103 للمجلس الاقتصادى غدا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:47 م
اللجنة الاقتصادية العربية تعد ملفات الدورة 103 للمجلس الاقتصادى غدا الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
أعدت اللجنة الافتصادية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى مشروع جدول أعمال الدورة "103" للمجلس على مستوى كبار المسئولين غدا والمستوى الوزارى بعد غد الخميس برئاسة سلطنة عمان. 
 
ويتضمن مشروع جدول الأعمال "11" بندا اقتصاديا و"9" بنود اجتماعية تشكل فى غالبيتها الملف الاقتصادى والاجتماعى الذى سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.
 
وصرح الدكتور ثامر العانى مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية فى ختام أعمال اللجنة اليوم أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية على مدى يومين بمشاركة ممثلى الدول العربية أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وفى مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادى العربى، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد التى هى محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.
 
وأضاف العانى فى تصريحات صحفية اليوم، أن ملف الاستثمار فى الدول العربية يحتل أولوية كبيرة فى أجندة عمل المجلس، خاصة وأن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية فى العالم العربى، وقال إنه تم مناقشة هذا الملف، مؤكدا أن الدول العربية بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية فى العالم وفى مقدمتها الثورة الاقتصادية الرابعة "الاقتصاد الرقمى والمعرفى" حيث حصلت تطورات كثيرة وكبيرة فى عالم الاستثمار، ولذلك ارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التى أقرت قى القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ فى الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة فى الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الدول العربية.
 
 
وأكد أن اللجنة تابعت تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية فى دورتها الرابعة التى عقدت فى مالابو - غينيا الاستوائية نوفمبر2016، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة، مؤكدا أن الدول الأفريقية تمثل عمقا استراتيجيا للدول العربية، كما تابعت اللجنة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى عقدت بالرياض نوفمبر 2015، مؤكدا أهمية التعاون العربى مع دول أمريكا الجنوبية فى إطار ألية التعاون المعتمدة منذ أول قمة عقدت عام 2005 بالبرازيل، وحصلت تطورات كبيرة فى هذا المجال مما يدعو لتواصل هذا الزخم لتعزيز التعاون خدمة للأهداف الاقتصادية والتجارية والسياسية للجانبين.
 
 
كما ناقشت اللجنة تعديل النظام الأساسى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، ومتابعة سير العمل فى تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين " 2005-2021"، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى فى مرحلته الثانية " 2017-2021"
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية: الأمراض السرطانية تشكل تحديا وعبئا على اقتصاديات الدول

الجامعة العربية

المجلس الاقتصادى والاجتماعى

كبار المسؤولين

افريقيا

امريكا




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة