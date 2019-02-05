وأشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أن موسكو تستضيف مؤتمرا حول التسوية في أفغانستان اليوم الثلاثاء وغدا، وتم توجيه دعوة لحضور المؤتمر إلى الحكومة الأفغانية والمعارضة، وخاصة حركة طالبان.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وفود ممثلة عن المغتربين الأفغان في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا، فضلا عن ممثلين من إيران وباكستان.