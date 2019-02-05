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القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة فى مدينة نصر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:52 م
القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة فى مدينة نصر جريمة سرقة السيارات-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، من القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة جهاز لاب توب من داخل سيارة سيدة.
 
البداية بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه باكتشافها كسر زجاج سيارتها وسرقة جهاز"لاب توب"، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة" إسماعيل م" 38 سنة، مسجل خطر، وسبق اتهامه فى قضية خطف، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس "سرقة". 
 
وتم ضبطه وبحوزته السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "جارى تحديده وضبطه". 
 

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