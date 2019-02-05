القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة مستودع غاز بالأسطوانات فى المنوفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، سرق سيارة مستودع محملة بأسطوانات الغاز من صاحبها بالبرانية التابعة لمركز أشمون .
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " تامر ع ش " 44 سنه، صاحب مستودع غاز بناحية البرانية دائرة المركز، يفيد بقيام مجهولين بسرقة سيارة محملة ب 350 اسطوانة غاز من امام المستودع الخاص به .
على الفور، تم تشكيل فريق بحث تمكن من القبض على 6 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وتم ضبط السيارة و82 اسطوانة و 116 الف جنية من متحصلات بيع الاسطوانات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
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