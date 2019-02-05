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القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة مستودع غاز بالأسطوانات فى المنوفية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:53 ص
القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة مستودع غاز بالأسطوانات فى المنوفية التشكيل العصابى
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، سرق سيارة مستودع محملة بأسطوانات الغاز من صاحبها بالبرانية التابعة لمركز أشمون .
 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " تامر ع ش " 44 سنه، صاحب مستودع غاز بناحية البرانية دائرة المركز، يفيد بقيام مجهولين بسرقة سيارة محملة ب 350 اسطوانة غاز من امام المستودع الخاص به .

على الفور، تم تشكيل فريق بحث تمكن من القبض على 6 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وتم ضبط السيارة و82 اسطوانة و 116 الف جنية من متحصلات بيع الاسطوانات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .  


 

 

 


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