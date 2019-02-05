القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة مستودع غاز بالأسطوانات فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، سرق سيارة مستودع محملة بأسطوانات الغاز من صاحبها بالبرانية التابعة لمركز أشمون .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " تامر ع ش " 44 سنه، صاحب مستودع غاز بناحية البرانية دائرة المركز، يفيد بقيام مجهولين بسرقة سيارة محملة ب 350 اسطوانة غاز من امام المستودع الخاص به .