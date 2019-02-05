القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك التوك تحت تهديد الأسلحة بالمطرية

كتب ــ إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث قسم شرطة المطرية، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك بالإكراه من قائديها، وتم ضبط بحوزتهم أسلحة أثناء شروعهما فى سرقة توك توك، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

ومن خلال الفحص تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط كل من "محمد.إ.س" 19 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه"، و"مصطفى.ع.م" 31 سنة، عاطل، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض- كيس بداخله مسحوق الشطة)، أثناء شروعهما فى سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام المضبوطات، وتم بإرشادهما ضبط (2 مركبة توك توك )، وجارى التوصل لمالكيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابات المختصة التى تولت التحقيق.