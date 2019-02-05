ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في محافظة كركوك - لم تسمه - القول إن العبوة انفجرت لدى مرور سيارة كرين بطريق المنزله قرب قرية العطشانه؛ ما أدى إلى إصابة اثنين.

وفي سياق متصل، أطلقت عناصر داعش قذائف هاون من جبال (حمربن) صوب قرية الحمل دون إصابات، فيما فجرت منزلا بقرية المنسية التابع لقضاء الحويجة يعود لعنصر أمني دون خسائر تذكر، كما انفجرتا عبوتين بقرية سبعه نيسان وقره يلا التابعه لناحية الرشاد جنوب كركوك دون خسائر تذكر .