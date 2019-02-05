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"الطفولة والأمومة": نستهدف توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:48 م
"الطفولة والأمومة": نستهدف توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت الدكتورة عزة العشماوى أمين المجلس القومى للطفولة
كتب وليد عبد السلام
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يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن بالتعاون مع وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي. 
 
وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، "إن الاهتمام بأمن وسلامة أطفالنا على الإنترنت هو مسئولية مشتركة بين المواطنين وأجهزة الدولة المعنية، وفي هذا الإطار يحرص المجلس على نشر الوعي  بين الآباء والأمهات والمدرسين بطرق الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت وحماية الأطفال من الأخطار المختلفة مثل الاحتيال والتنمر وغيرها."
 
وأوضحت "العشماوي" أنه فى إطار الاحتفال بهذه المناسبة، سيتم نشر رسائل توعوية على صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان # إنترنت_بأمان للتوعية بالمخاطر المحتملة التي تهدد الأطفال عند استخدام الإنترنت دون رقابة ومتابعة من ذويهم، بالإضافة إلى إجراءات حماية الخصوصية التي يجب أن يحرص عليها الأهالي ووسائل تعليمية مبتكرة لتوصيل مفهوم الإنترنت الآمن للأطفال. 
 
ويذكر أن المجلس القومي للطفولة قد أطلق حملة خاصة بالتنمر الإلكتروني إبريل الماضي بالتعاون مع منظمة يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار تدعو الدكتورة عزة العشماوي الأطفال بضرورة التواصل على خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة حين تعرضهم لأي مخاطر أو تهديد من خلال الإنترنت.

 


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