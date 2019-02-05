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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:13 م
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السيطرة على حريق بجراح برج سكني بالفيوم

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:25 م
السيطرة على حريق بجراح برج سكني بالفيوم حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بجراج برج سكنى بمنطقة المسلة بمدخل مدينة الفيوم، وأصيب 7 مواطنين بضيق فى التنفس وتم نقلهم لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق بجراج برج سكنى بمنطقة المسلة بالشارع الرئيسى بمدخل مدينة الفيوم وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء كما انتقلت عدد من سيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق وأصيب 7 مواطنين تم نقلهم لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم.

 


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