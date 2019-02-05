السكرتير العام بأسوان ردا على شكوى مواطن: أنا مش هقولك كلام فض مجالس

وجه اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، بفحص شكوى عدد من المواطنين حول الكسر المتواصل لأحد خطوط الصرف الصحى بمنطقة أرض ابوشوك، حيث وعد المواطنين أصحاب الشكوى قائلاً: أنا مش هقولكم كلام فض مجالس وازحلقكم الخط هيتغير بالكامل فى شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي"، موضحًا أنه سيتم عربة للتطهير الآلى (كسح) يوميًا بالمنطقة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية.

كما وجه السكرتير العام لمحافظة أسوان، خلال لقاء لفحص شكاوى المواطنين، مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة صرف معاشات التكافل والكرامة لـ5 مواطنين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى اللازم لهذه الحالات، والتأكد من استحقاقهم لهذه المعاشات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع مسئولى المؤسسات الخيرية لدراسة 3 حالات إحداهم حالة تحتاج إلى توفير سماعة للأذن وتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لإحدى المواطنات التى تعانى من أحد الأمراض السرطانية.

كما قرر السكرتير العام، تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مسئولى المرور والمواقف والحملة الميكانيكية لدراسة شكوى سائقى السيل / السد العالى، بشأن تضررهم من تعريفة الركوب وذلك خلال أسبوع تمهيدًا لعرض نتائجها على اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.