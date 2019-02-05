"الزراعة": لجان مرورية على أشجار الجوافة لمكافحة الآفات لزيادة الإنتاج

بدأت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، تكثيف لجانها المرورية على حدائق الجوافة لزيادة الإنتاج ومكافحة افات و أمراض المحصول خاصة ذبول أشجار الجوافة، والإجراءات والإرشادات الفنية المتبعة خلال الشهر الجارى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية ،إنه من اهم العمليات الجيدة فى متابعة أشجار الجوافة ، المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادى تصمغ الأشجار ، التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة ، التسميد فى الرى بالتنقيط من خلال الرية الأولى : 1.5 كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم ، الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان ، الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

وأضاف التقرير ، أنه من بين عمليات برامج الرى يتم تقسيم الرى دفعتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الرى بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة رى بتسميد و بعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برامج المكافحة للتصدى لأمراض المحصول ، مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب ، مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكرونى بمعدل 2 جم /لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2 جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60 جم / 100 لتر .