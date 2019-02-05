video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": لجان مرورية على أشجار الجوافة لمكافحة الآفات لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:00 ص
"الزراعة": لجان مرورية على أشجار الجوافة لمكافحة الآفات لزيادة الإنتاج جوافة - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

بدأت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، تكثيف لجانها المرورية  على حدائق  الجوافة لزيادة الإنتاج ومكافحة افات و أمراض المحصول خاصة ذبول أشجار الجوافة، والإجراءات والإرشادات الفنية المتبعة خلال الشهر الجارى.

 

وقال تقرير  المحاصيل البستانية ،إنه من اهم  العمليات الجيدة فى متابعة  أشجار الجوافة ،  المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادى تصمغ الأشجار ،  التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة ، التسميد فى الرى بالتنقيط من خلال  الرية الأولى : 1.5 كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم ،  الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان ، الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

 

 وأضاف التقرير ، أنه من بين عمليات برامج الرى  يتم تقسيم الرى دفعتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الرى بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة رى بتسميد و بعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

 وعن برامج المكافحة  للتصدى لأمراض المحصول ، مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب ، مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكرونى بمعدل 2 جم /لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2 جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60 جم /  100 لتر .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يلتقى رئيس تنزانيا ويفتتح مزرعة مصرية مشتركة تعمل بالطاقة الشمسية

وزارة الزراعة

أشجار الجوافة

المحاصيل البستانية

افات محصول الجوافة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة