"الزراعة": تطبيق إجراءات مشددة للتصدى للأمراض الوبائية للماشية والأغنام

كتب عز النوبى

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية التي يتم تنفيذها حاليًا عن طريق الإدارة المركزية للطب الوقائي ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

وقال تقرير الهيئة، إنه من بين الإجراءات تطبيق الأمان الحيوى: بعمل مأموريات لمتابعة إجراءات الأمان الحيوى داخل المزارع لتسهيل عملية التصدير، التحصين الدورى كل 4 أشهر وذلك باستخدام لقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وكل 9 اشهر بلقاح جدري الأبقار والأغنام بالنسبة للقاحات الحية من خلال حملات قومية للتحصين بجميع محافظات الجمهورية، التحصين الحلقى للحيوانات القابلة للعدوى حول المنطقة المصابة بالمرض ويبدأ التحصين من خارج نطاق الإصابة فى دائرة نصف قطرها 10 كم.

وعن التقصى أوضح تقرير الهيئة، إجراء المسح السيرولوجى (Serosurveillance) لقياس مستوى الأجسام المناعية بعد التحصين وذلك لتقييم المستوى المناعى للحيوانات المحصنة وتحديد التوقيت الزمنى لبداية انخفاض المستوى المناعى وعليه يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لإعادة التحصين مرة أخرى، والتقصى السلبى (passive surveillance) عن طريق تلقى البلاغات الخاصة باشتباهات الأمراض الوبائية من المحافظات المختلفة وتشكيل لجان مشتركة من أطباء الوقاية والمديرية والمعامل لسحب العينات اللازمة .

وجاء فى التقرير إنه فضلا عن التقصى النشط (Active surveillance) وذلك عن طريق تنفيذ خطة للتقصى عن الحالات المرضية فى المحافظات المختلفة وسحب عينات منها وذلك للكشف عن العترات المنتشرة فى الحقل وأنواعها المختلفة من أجل تحديث اللقاح المستخدم فى التحصين بما يتناسب مع العترات الأكثر انتشارًا فى الحقل.

وتابع التقرير أنه من بين الإجراءات، الاستجابة السريعة، من خلال التعامل الفورى مع البؤر من خلال: التحرى الوبائى وذلك لتتبع مصدر الإصابة، التحصين الحلقى فى نطاق البؤرة المرضية التى سيتم الإبلاغ عنها بواسطة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات التوصية بعمل الندوات الإرشادية وذلك للتوعية أصحاب الحيوانات والدواجن، التوصية بمنع حركة الحيوانات المصابة والتخلص الآمن من الحيوانات النافقة، التوصية بغلق الأسواق الموجودة فى أماكن الإصابة.

ومن بين تطبيق الإجراءات الوقائية، التنبيه على ضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه من قبل أطباء الوحدات والإدارات، وضع الحيوانات بالمزرعة تحت الحجر البيطري مع عدم دخول حيوانات جديدة إلى المزرعة أو بيع حيوانات مصابة أو مخالطة ولا يتم رفع الحجر إلا بعد مرور 21 يومًا من شفاء أو نفوق آخر حالة.

واستمرار العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور الأعراض المرضية، وعزل الحيوانات المريضة عن السليمة بمكان به شبابيك مغطاة بسلك يمنع دخول وخروج الحشرات الناقلة للمرض المشتبه به والحشرات الطائرة، تكثيف رش الحظائر بالمبيدات الحشرية اللازمة للقضاء على الحشرات وتقديم العليقة الخضراء سهلة المضغ للمصاب من الحيوانات، وقطع أرضيات العنابر وتطهيرها، ومتابعة أطباء الوحدة البيطرية وإدارة الطب الوقائى للحالة الصحية للحيوانات في بؤره الإصابة والمناطق المحيطة بها مع إبلاغ الإدارة المركزية بما يستجد .