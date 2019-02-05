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الرئيس الفرنسى الأسبق بعد رحلته بأسوان: ممتن للحضارة المصرية العريقة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:11 م
الرئيس الفرنسى الأسبق بعد رحلته بأسوان: ممتن للحضارة المصرية العريقة الرئيس الفرنسى
أسوان ندى سليم
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ودع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان، بعد زيارة سريعة لمحافظة أسوان، زار خلالها عددا من المزارات الأثرية الهامة، أهمها معبد إدفو ومعبد كوم أمبو ومدينة ابوسمبل، حيث عبر جيسكار عن امتنانه للحضارة المصرية العريقة.

وقدم محافظ أسوان شكره للرئيس الفرنسى الأسبق على اختياره لأسوان لقضاء إجازته الخاصة، وهو الذى يعكس المكانة السياحية الدولية التى تتمتع بها كمقصد سياحى ومشتى عالمى وواحة للأمن والأمان، مؤكدا على استعداد أسوان الدائم لاستقبال زائريها من كبار المسئولين والشخصيات الدولية والعامة، وذلك نظراً لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية وأثرية متكاملة.

من جانبها أوضحت سماح رؤوف المرشدة السياحية، أنها قامت بشرح واف باللغة الفرنسية لأقسام ومكونات المعالم السياحية والأثرية التى قام زارها الرئيس الفرنسى الأسبق وحرمه والذى وصل أسوان منذ يومين على متن باخرة سياحية قادمة من محافظة الأقصر، حيث زارا منطقة المسلة الناقصة والسد العالى والحديقة النباتية.

 


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