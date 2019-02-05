الداخلية تضبط أطنان سلع غذائية فاسدة قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

أسفرت جهودها عن ضبط (95) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك محل بدال تموينى في أولاد صقر (بالشرقية)، لاستيلائه على كميات كبيرة من السلع التموينية المخصصة ربطها على البطاقات التموينية قدرها 71,650 عبوة "زيت الطعام"، وبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية في برج العرب (بالإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "السكر الحر" قدرها (2,000) طن، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج مكسبات الطعم في السادس من أكتوبر ثانٍ (بالجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "مكسبات الطعم – شطة وليمون – فانيليا".. قدرها (1,500) طن غير مدون عليها أية بيانات وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.. وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بالطالبية (بالجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (535 – خمسمائة وثلاثون كيلو جرام) "مقطعات لحوم – مقطعات كبدة – سجق" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.