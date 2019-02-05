video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحشد الشعبى العراقى ينفى قيامه بأى عملية عسكرية فى الداخل السورى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:05 ص
الحشد الشعبى العراقى ينفى قيامه بأى عملية عسكرية فى الداخل السورى قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

نفت مديرية العمليات المركزية في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن قيام الحشد بعملية عسكرية في الأراضي السورية.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - أن وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بقيام قوات الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، موضحة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وفيها خلط فيما يتعلق بدور الحشد على الحدود العراقية السورية.


وأضاف البيان أن الحشد يقوم بين فترة وأخرى بقصف مدفعي لمواقع وتجمعات داعش في المناطق السورية المحاذية للعراق بناء على معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، مشيرا إلى أن قرار أي عملية عسكرية في داخل وخارج الحدود العراقية أمر عائد للقائد العام للقوات المسلحة.


يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا تضمن أن قوات من الحشد الشعبي بدأت بعمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين هناك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حيدر العبادى يرفض تصريحات ترامب عن بقاء قوات أمريكية فى العراق لمراقبة إيران

الرئيس العراقى: ترامب لم يطلب إذنا لمراقبة إيران من العراق

مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط يتوجه إلى العراق

ترامب: نريد الإبقاء على وجود عسكرى أمريكى فى العراق لمراقبة إيران

العراق والأردن تتوصلان لاتفاق بشأن تجارة النفط والسلع

العراق

سوريا

الحشد الشعبي العراقى

قوات الجيش العراقى




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة