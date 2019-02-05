الجزر القطبية شمالى النرويج مهددة "بالدمار" بسبب تغير المناخ

رويترز

أفاد تقرير نرويجى بأن درجات الحرارة فى الجزر القطبية المتجمدة شمالى النرويج ترتفع بوتيرة أسرع من أى مكان آخر على سطح الأرض تقريبا وأن المزيد من الانهيارات الجليدية والأمطار قد تتسبب فى تغيرات "مدمرة" بحلول عام 2100.

ويلقى ذوبان الجليد على جزر سفالبارد، التى يقطنها نحو 2300 شخص وتضم قرية لونجيربين الرئيسية التى تبعد 1300 كيلومتر عن القطب الشمالى، الضوء على مخاطر فى أجزاء أخرى من المنطقة القطبية من ألاسكا إلى سيبيريا.

وتقول الدراسة إن متوسط درجات الحرارة على جزر سفالبارد ارتفع بين 3 و5 درجات مئوية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضى وقد يرتفع 10 درجات إجمالا بحلول عام 2100 إذا استمرت الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى فى الزيادة.

وتتعهد نحو 200 حكومة بموجب اتفاق باريس المناخى لعام 2015 بالحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة فى العالم إلى ما دون درجتين مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100. وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل نحو درجة مئوية واحدة.

وقال التقرير أمس الاثنين إنه يتعين على النرويج زيادة الاستثمارات لنقل مبان بعيدا عن مسارات الانهيارات الجليدية وحفر أساسات أعمق للبنية الأساسية مع ذوبان الجليد. وقُتل شخصان عام 2015 عندما هدم انهيار جليدى عشرة منازل في قرية لونجيربين.