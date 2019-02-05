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التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:50 م
التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد تلاميذ- أرشييفية
كتب محمود طه حسين
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للإعلان عن مسابقة العقود المؤقتة لتعيين خريجين جدد لسد العجز فى المدارس الحكومية.

ومن المقرر أن يتم التعاقد مع التخصصات المطلوبة وفق الاحتياجات لمدة فصل دراسى واحد هو التيرم الثانى من العام الدراسى الجارى، والذى ينطلق السبت المقبل، ولا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة.

وناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع وكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية فى اجتماع ضم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر، ضوابط التقدم وآلياتها، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التقدم الأسبوع المقبل إلكترونيا على الموقع الرسمى للوزارة على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين بعد مرحلة الاختيار التى ستكون لاحقة لمرحلة التقدم.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم على المسابقة بحد أدنى لمدة أسبوع على موقع الوزارة، للسماح للمعلمين بالتقدم إلكترونيا على الموقع بعدها يتم اختيار المتقدمين وفق ضوابط معينة سيتم الإعلان عنها.

وتستعد الوزارة لاتاحة الموقع الإلكترونى نهاية الأسبوع الجارى، كما أنه من المقرر أن يتقاضى المعلم مرتب شهرى  فى حدود 1000 جنيه، حيث من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ 1000 جنيه كراتب شهرى للمعلم، بعد توفير الميزانيات المطلوبة.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن ترسل الوزارة العقود والتخصصات المطلوبة والأعداد إلى المديريات التعليمية خلال الساعات المقبلة، بعد أن تم حصر الأعداد المطلوبة خلال الفترة الماضية على مستوى كل مدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الوزارة فى حاجة إلى قرابة 48 ألف وظيفة لسد العجز فى المدارس خاصة معلمى الأنشطة وأيضا المواد الدراسية المختلفة.

 

 

 


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