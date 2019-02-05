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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات فبراير من بنك ناصر ومكاتب البريد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات فبراير من بنك ناصر ومكاتب البريد صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارًا من الجمعة الماضى لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم 3 فبراير، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 فبراير.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 فبراير.

 

 


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"التضامن" تبدأ غدا صرف معاشات فبراير من بنك ناصر ومكاتب البريد

التضامن

صرف معاشات فبراير

بنك ناصر ومكاتب البريد

غادة والى




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