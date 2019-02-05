التحقيق مع عامل ضبط بحوزته 60 جرام أستروكس بالفيوم

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، بتمكن باط القسم من ضبط "ح.ج.ص" 28 سنة- عامل"، ومقيم بالفيوم بدائرة قسم أول، مسجل خطر تحت رقم 2137 فئة "ج" سرقات عامة، والسابق اتهامه في 16 قضية سرقة، ومخدرات، وسلاح، وخطف، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا سرقة، وتبديد، وسلاح أبيض، وضرب، وبحوزته 60 جرام أستروكس بقصد الاتجار، و210 جنيهات.حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 894 لسنة 2019م إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.