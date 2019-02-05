التحقيق مع عامل ضبط بحوزته 60 جرام أستروكس بالفيوم

بدأت نيابة بندر الفيوم التحقيق مع عامل، مسجل خطر، فئة سرقات عامة، سابق اتهامه في 16 قضية، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا متنوعة، ضبط بحوزته 60 جراما من مخدر الأستروكس بقصد الاتجار.
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، بتمكن باط القسم من ضبط "ح.ج.ص" 28 سنة- عامل"، ومقيم بالفيوم بدائرة قسم أول، مسجل خطر تحت رقم 2137 فئة "ج" سرقات عامة، والسابق اتهامه في 16 قضية سرقة، ومخدرات، وسلاح، وخطف، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا سرقة، وتبديد، وسلاح أبيض، وضرب، وبحوزته 60 جرام أستروكس بقصد الاتجار، و210 جنيهات.
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 894 لسنة 2019م إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 894 لسنة 2019م إداري قسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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