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البيئة: جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب لتطوير منظومة المخلفات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:37 ص
البيئة: جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب لتطوير منظومة المخلفات الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزارة البيئة للتنمية المستدامة
كتبت آية دعبس
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نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب كنقطة بداية للمناطق الأثرية التى تم تحديدها وفقا للاجتماع الأخير الذى تم خلاله وضع خريطة لتحديد الأماكن الأثرية ذات الأولوية للنهوض بمنظومة النظافة بها.
 
وذلك فى إطار استكمال وزارة البيئة لخطوات المبادرة البيئية للمشاركة المجتمعية لتطوير إدارة المخلفات خاصة فى المناطق الأثرية وتوحيد الجهود من الجهات المعنية لتحقيق مشاركة مجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى والشباب فى مجال إدارة المخلفات، واستجابة سريعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.
 
تمت الجولة بحضور الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور ممدوح عودة مدير عام الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للآثار وممثلى الهيئة العامة لنظاقة وتجميل القاهرة، وممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة حيث تم تحديد البؤر المطلوب إزالتها والتخلص النهائى منها إلى جانب المرور والمعاينة لبعض المناطق الأثرية الأخرى منها سبيل وكتاب قايتباى، مسجد ومدرسة قايتباى ، قبة صفى الدين جوهر بشارع الأشرف ، مسجدى أحمد بن طولون والسلطان قايتباى وغيرها. 
 
يأتى هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ مشاركة مجتمعية للتوعية ووضع آليات لمشاركة المجتمع المدنى فى منظومة النظافة العامة والإدارة المتكاملة للمخلفات تضم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للنهوض بالمنظومة على مستوى المحافظات.
 
وكان قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع الدكتور ممدوح عودة مدير عام الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للأثار، واللواء مهندس محسن مأمون حجازى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لبحث آليات التنفيذ والمراقبة والرصد لعمليات الجمع والنقل بتلك المناطق الأثرية ومن خلال رفع الوعى البيئى لدى المواطنين للنهوض بالمنظومة وتنفيذ برامج توعوية للمجتمعات المحلية والطلاب فى المدارس خاصة فى المرحلة الابتدائية للتوعية بأهمية النظافة كمظهر حضارى، وقد رحب  اللواء مهندس محسن مأمون بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والشباب فى المبادرة المجتمعية والمساهمة مع مؤسسات الدولة فى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين.
 
 

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