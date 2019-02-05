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"البيئة": العوامل الجوية تؤثر على جودة الهواء اليوم .. وغدا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:14 م
"البيئة": العوامل الجوية تؤثر على جودة الهواء اليوم .. وغدا الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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 أعلنت وزارة البيئة أنه منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء انخفض مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية حيث الهدوء النسبى للرياح الجنوبية الشرقية ومع التهوية الرأسية السيئة ساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية والأنشطة الصناعية الجنوبية.ومع الظهيرة نشطت الرياح نسبياً  قادمة من الاتجاه الجنوبى والجنوبى الغربى مما ساعد على إثارة الرمال والأتربة خاصة على جنوب وغرب القاهرة الكبرى.

 

يأتى ذلك استنادا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وإلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة  ، ومن المتوقع مع دخول ساعات الليل تتحول الرياح إلى الاتجاه الغربى والشمالى الغربى وتقل التهوية مما يزيد فرصة زيادة تركيزات المواد العالقة أيضاً خلال ساعات الليل،كما أن الظروف الجوية مهيأه لسقوط الأمطار ولكن باحتمالات قليلة وفى حالة سقوط الأمطار سوف يساعد ذلك على تحسن نوعية الهواء.

 

من جانبها، فإن الوزارة  ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء. وتنصح السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة

 

وأكدت وزارة البيئة  أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

 


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