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"البترول" تعلن مزايدة البحر المتوسط الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:21 ص
"البترول" تعلن مزايدة البحر المتوسط الأسبوع المقبل طارق الملا وزير البترول
أسماء أمين
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كشف وزير البترول طارق الملا، عن الإعلان عن مزايدة التنقيب التابعة للهيئة العامة للبترول فى خليج السويس، والصحراء الغربية ومزايدة البحر المتوسط، الأسبوع المتوسط المقبل.
 
وأكد الملا خلال الموتمر الصحفى الخاص بمؤتمر ايجبس 2019، أن مصر ستجدد العقد مع العراق الخاص باستيراد الزيت الخام لنفس الكمية البالغة 12 مليون برميل سنويا، وعقد وزير  البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء للإعلان عن فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2019.
 
سيقام مؤتمر "إيجبس"على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم 11 فبراير بمركز مصر لى الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
 
يقام المؤتمر بمقر شركة انبى بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والشركات البترول الأجنبية والعالمية، ويعد مؤتمر "ايجبس" حدثًا بتروليًا مهمًا ومميزاً، ويضع مصر فى دائرة اهتمام الأطراف المعنية بهذه الصناعة.
 
وسيتيح المؤتمر الفرصة لمناقشة المتغيرات فى صناعة البترول محليًا وإقليميًا وعالميًا والتى تشهد تطوراً سريعاً، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية، وعرض أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز، بحسب البيان.
 
يعد المؤتمر بمثابة نافذة لاستعراض قصص النجاح التى حققها قطاع البترول المصرى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعات

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