البابا فرنسيس يغادر الإمارات بعد زيارة استغرقت 3 أيام

كتب ـ سمير حسنى

غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الإمارات العربية المتحدة، بعد مشاركته فى أول قداس بمنطقة الخليج العربى، بحضور أكثر من 130 ألف شخص.

وكان فى وداع البابا فرنسيس، ولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد، واستقل البابا الطائرة متوجها إلى الفاتيكان لتنتهى زيارة تاريخية للإمارات استغرقت 3 أيام.

وكان قد وصل، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لاستاد مدينة زايد الرياضية لإقامة القداس الأول له بالإمارات، وحضر الصلاة الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح و135 ألف شخص و700 وسيلة إعلامية دولية لتغطية الحدث.