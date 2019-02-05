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الأمير الحسين بن عبد الله يشيد برجال الشرطة وجهاز الأمن العام فى الأردن

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:23 ص
الأمير الحسين بن عبد الله يشيد برجال الشرطة وجهاز الأمن العام فى الأردن جانب من زيارة ولى العهد الأردنى لجهاز الأمن العام
كتب إسلام جمال
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زار ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، بزيارة إلى مديرية الأمن العام فى البلاد.

وعبر ولى العهد الأردنى عن اعتزازه بمنتسبي جهاز الأمن العام، وتقديره لدورهم في خدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومقدراته بكل احترافية ومهنية عالية.

الأمير الحسين
الأمير الحسين

 

وعلق ولى العهد عبر حسابه على "انستجرام" قائلاً: " نعتز ونفتخر بنشامى جهاز الأمن العام وما يتمتعون به من جاهزية عالية واحترافية كبيرة، خدمة لوطننا وأهله، العمل الشرطى شرف ووسام على صدر كل منتسب لهذا الجهاز العريق، حفظكم الله".


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