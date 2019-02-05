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الأموال العامة تضبط مستريح جديد جمع 750 ألف من ضحاياه بالإسماعيلية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:59 ص
الأموال العامة تضبط مستريح جديد جمع 750 ألف من ضحاياه بالإسماعيلية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنين بالإسماعيلية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "محمود.ن" و5 مقيمون جميعاً بمحافظة الإسماعيلية بقيام "محمد.ش" مقيم الإسماعيلية، سبق اتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا "تبديد، إستيلاء،  بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة  الهواتف المحمولة وكروت الشحن، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
 
من خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغ إجماليها سبعمائة وخمسون ألف جنيه بقصد توظيفها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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