اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد، وإعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 42.616 مليار دولار فى يناير، وإسقاط الرقابة الإدارية والداخلية 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة، وفوز الأهلى على إنبى.
- السيسي يبحث الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد.. ويوجه بمواصلة رفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة.. ويؤكد: الدولة لن تسمح بأي تعديات
- 21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة
- الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة
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