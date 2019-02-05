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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:50 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء الاهلى
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد، وإعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 42.616 مليار دولار فى يناير، وإسقاط الرقابة الإدارية والداخلية 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة، وفوز الأهلى على إنبى.
 
 
 
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السيسي

القاسمي

سلطان القاسمي

حاكم الشارقة

بورسعيد

الاهلي

انبي

التعليم

وظائف المعلمين




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