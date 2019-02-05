video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اعترافات عامل شرع فى قتل شقيقه بشبرا الخيمة: كنت بأدبه بسبب الميراث

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:00 ص
اعترافات عامل شرع فى قتل شقيقه بشبرا الخيمة: كنت بأدبه بسبب الميراث اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-فريق المحافظات
إضافة تعليق

"قليل الأدب ويستاهل موته كمان وكان لازم يتأدب" بهذه الكلمات اعترف محمود 24 سنة، بالشروع فى قتل شقيقه بمطواة، لمطالبته له بميراثه.

وقال "محمود" خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية، إن شقيقه طالب، وأن والديه متوفيان وأنه ينفق عليه وكل متطلباته، وأنه منذ أيام لاحظ سلوك شقيقه يتغير وأصبح كثير الشكوى لأقاربه منى مدعيا أننى لم أنفق عليه، وأنى أخصم كل المعاش الذى يتحصله من والده.

وتابع "المتهم" عندما علمت بشكواه ضدى، لأقاربى، استشطت غيظا، وعاتبته ولكنه نفى ما حدث، وفوجئت به بعد أيام قليلة يطالبنى بأنه يريد أن يأخذ ميراثه ليكمل تعليمه ويعيش بمفرده، فقمت بسبه لأننى أراعيه وأخشى عليه من المشى البطال وأصدقاء السوء إلا أنه نهرنى وقام بتطاول على بالألفاظ البذيئة، فازداد غيظى منه، فقمت بإخراج مطواة من طيات ملابسى وطعنته فى صدره حتى سالت دمائه، وأردف "كنت بأدبه ومش عايز أموته".

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا من مستشفى الساحل، بوصول "مصطفى س ع" 18سنة، طالب، مصاب بجرح نافذ وحالته الصحية خطيرة.

انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية العميد يحى راضى، رئيس مباحث المديرية، وتبين قيام "محمود س ع"، 24 سنة، عامل بالتعدى على شقيقه بمطواة فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الميراث، تم نقل المصاب إلى مستشفى الساحل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات بنها تقضى بإحالة 4 عاطلين للمفتى لقتلهم سائق بالإكراه

القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مزرعة دواجن فى طوخ

صاحب محل يقتل عاملا بـ"مطواه" لوجود خلافات بينهما بشبرا الخيمة

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث

مديرية امن القليوبية




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة