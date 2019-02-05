اعترافات عامل شرع فى قتل شقيقه بشبرا الخيمة: كنت بأدبه بسبب الميراث

القليوبية-فريق المحافظات

"قليل الأدب ويستاهل موته كمان وكان لازم يتأدب" بهذه الكلمات اعترف محمود 24 سنة، بالشروع فى قتل شقيقه بمطواة، لمطالبته له بميراثه.

وقال "محمود" خلال تحقيقات البحث الجنائى بالقليوبية، إن شقيقه طالب، وأن والديه متوفيان وأنه ينفق عليه وكل متطلباته، وأنه منذ أيام لاحظ سلوك شقيقه يتغير وأصبح كثير الشكوى لأقاربه منى مدعيا أننى لم أنفق عليه، وأنى أخصم كل المعاش الذى يتحصله من والده.

وتابع "المتهم" عندما علمت بشكواه ضدى، لأقاربى، استشطت غيظا، وعاتبته ولكنه نفى ما حدث، وفوجئت به بعد أيام قليلة يطالبنى بأنه يريد أن يأخذ ميراثه ليكمل تعليمه ويعيش بمفرده، فقمت بسبه لأننى أراعيه وأخشى عليه من المشى البطال وأصدقاء السوء إلا أنه نهرنى وقام بتطاول على بالألفاظ البذيئة، فازداد غيظى منه، فقمت بإخراج مطواة من طيات ملابسى وطعنته فى صدره حتى سالت دمائه، وأردف "كنت بأدبه ومش عايز أموته".

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا من مستشفى الساحل، بوصول "مصطفى س ع" 18سنة، طالب، مصاب بجرح نافذ وحالته الصحية خطيرة.

انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية العميد يحى راضى، رئيس مباحث المديرية، وتبين قيام "محمود س ع"، 24 سنة، عامل بالتعدى على شقيقه بمطواة فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الميراث، تم نقل المصاب إلى مستشفى الساحل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.