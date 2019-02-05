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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود بنكى البحرين الوطنى والأهلى المتحد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:42 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود بنكى البحرين الوطنى والأهلى المتحد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحا عدد 6.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1403.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 974 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.95% مدفوعا بصعود سهم بنكى البحرين الوطنى بنسبة 1.53%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.31%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.91% بضغوط هبوط بى.ام.ام.اى بنسبة 0.65%.

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