video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.5% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:56 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.5% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 812.103 مليار جنيه.
 
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 432 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.46%، والعرب على 13.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.30%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 237.7 مليون جنيه، 53.4 مليون جنيه، 131.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 392.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 14733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.41% عند مستوى 18652 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.5% ليغلق عند 689 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنحو 2% مدفوع بصعود سهمى البنك التجارى وجلوبال تليكوم

بيان للبورصة.. البنك التجارى يحقق 20.4 مليار جنيه إيرادات و9.56 مليار أرباحا

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصه




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة