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اتحاد الغرف التجارية يجتمع مع السفراء الأفارقة اليوم لبحث التعاون الاقتصادى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:00 ص
اتحاد الغرف التجارية يجتمع مع السفراء الأفارقة اليوم لبحث التعاون الاقتصادى أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية
كتب – إسلام سعيد
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ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء لقاء مع سفراء الدول الأفارقة لبحث التبادل التجارى بين مصر ودول القارة السمراء، وكذلك الفرص الاستثمارية المشتركة.

وتسعى القاهرة خلال الفترة الحالية للعودة بقوة إلى أفريقيا وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى مع كافة دول القارى السمراء واستغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا وغيرها.

يشار إلى أن متوسط حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية يسجل 3 مليارات دولار، فى وقت تصل فيه حجم واردات دول القارة السنوية إلى 500 مليار دولار سنويا.


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التبادل التجارى مع افريقيا




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