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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:10 م
خالد صلاح
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إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:52 م
إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية سفينة حاويات
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الاعلامى لهيئة مؤانى البحر الأحمر اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السابعة مساءا نظرا لسوء الاحوال الجوية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-30 عقدة جنوبية و ارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار و الضغط 1012 مللى بار وحالة البحر مضطربة جدا .

حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .

 


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