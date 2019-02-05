إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الاعلامى لهيئة مؤانى البحر الأحمر اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السابعة مساءا نظرا لسوء الاحوال الجوية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-30 عقدة جنوبية و ارتفاع الاموج ما بين 2-3 امتار و الضغط 1012 مللى بار وحالة البحر مضطربة جدا .

حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الارواح و الممتلكات العامة و الخاصة .