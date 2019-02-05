إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة عدس منزلية فاسدة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تسببت وجبة غذائية منزلية "عدس" فى إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم، عقب ظهور أعراض القئ المستمر والإسهال وآلام بالبطن، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

كانت مديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول 8 أشخاص من أسرة واحدة، وتم حجزهم بقسم الباطنة داخل المستشفى للعلاج.

بالانتقال وبالفحص تبين من التحريات التى قادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، بإصابة أسماء أحمد عبد اللاه 24 سنة ربة منزل وآلاء علاء إبراهيم 10 سنوات وإسراء علاء إبراهيم 12 سنة ومصطفى علاء إبراهيم 4 سنة " أنجال الأولى "وعدى عبد اللاه إبراهيم 6 سنوات وحبيبة السيد إبراهيم 5 سنوات وإبراهيم السيد إبراهيم 10 سنوات وهاجر السيد إبراهيم 12 سنة " أنجال عمومتهم " ويقيمون بناحية الصلعا دائرة المركز مصابين " بقيئ مستمر وإسهال وآلام بالبطن إدعاء تناول طعام فاسد .

بسؤال نعمة أحمد محمود حسن 32 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، ووالدة السادسة والسابع والثامنة قررت حدوث إصابتهم، عقب تناولهم وجبة طعام منزلى "عدس"، ونفت الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.