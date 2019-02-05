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إزالة 29 حالة تعد متنوعة ورفع 43 طن قمامة جنوب بنى سويف

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:27 م
إزالة 29 حالة تعد متنوعة ورفع 43 طن قمامة جنوب بنى سويف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء، 29 حالة تعد متنوعة، وكذلك رفع 43 طن قمامة ومخلفات، خلال حملة بإشراف هانى جويلى رئيس الوحدة، تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف.

وشملت الإزالات التى نفذت بالتنسيق مع مركز شرطة ببا بمشاركة المقدم مصطفى أبو طالب رئيس المباحث، 21 حالة تعد على الرى، و 4 حالات فى المهد بأجمالى مساحة 2800 متر مربع بمناطق ترعة الإبراهيمية بداية من فابريقة ببا ومدخل المدينة البحرى إلى قرى طحا البيشة وبنى قاسم وبنى ماضى وغياضة وعزبة نجيب وكفر ناصر وعزبة ناروز التابعة لغياضة الغربية، بالإصافة إلى ثلاث حالات تعد على أملاك السكة الحديد بمساحة 139 متر مربع بناحية طحا البيشة، وكذلك حالة تعد واحدة على أملاك الأوقاف بمساحة 60 مربع بناحية عزبة ناروز.

كما رفعت معدات الوحدة المحلية بمشاركة معدات قرية جزيرة ببا 35 طن قمامة ومخلفات من طريق ومدخل كفر ناصر، فضلا عن رفع 7 أطنان سباخ ومخلفات من مدخل قرية سدس الأمراء، فضلا عن رفع الإتربه من أمام الإدارة الزراعية ومبنى المحكمه ومركز الشرطه بمدينة ببا .

 

 

 


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