إزالة سوق السمك القديم بعد بدء النشاط بالسوق الحضارى الجديد فى بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، عملية هدم سوق السمك الحالى القديم ببورسعيد، الواقع فى تقاطع شارعى النصر ونهضة مصر قبالة سوق الملابس المستعملة، تزامنًا مع تشغيل سوق السمك الحضارى الجديد الكائن بمنطقة القنال الداخلى، وأشرف كل من، عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، واللواء محمد عامر، المستشار الفنى لمحافظ بورسعيد، وعادل عبد الفتاح، رئيس حى العرب على أعمال إزالة السوق ومحلاته بالتعاون مع إدارات حى العرب المختلفة والاستعانة بمعداته وآلياته الثقيلة.

وجاء هدم السوق لتبدأ معه حقبة جديدة من التطوير الحضاري للمدينة تتواكب مع ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية في جميع المجالات، لا سيما التي تمس حياة المواطن اليومية في ظل حرص القيادة السياسية والقيادة التنفيذية للمحافظة للوصول إلي أفضل خدمة مقدمة للمواطن.