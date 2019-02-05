أورمان المنوفية تنظم 4 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان

المنوفية - محمود شاكر

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عن أنه تم تنظيم 4 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان، بقرية ميت فارس بمركز بركة السبع، وقرية جريس بمركز أشمون، وقرية كفر الدوار بمركز الباجور، وقرية نادر بمركز الشهداء خلال شهر فبراير الجاري، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وصرح درغام، بأن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات، أنتريهات، مطابخ، غرف سفرة، غرف نوم، سجاد، مفروشات" يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، مؤكداً أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه، أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .