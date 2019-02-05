video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال فبراير الجاري

أورمان المنوفية تنظم 4 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:02 م
أورمان المنوفية تنظم 4 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عن أنه تم تنظيم 4 معارض للأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان، بقرية ميت فارس بمركز بركة السبع، وقرية جريس بمركز أشمون، وقرية كفر الدوار بمركز الباجور، وقرية نادر بمركز الشهداء خلال شهر فبراير الجاري، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.
 
وصرح درغام، بأن المعارض تضم أجهزة منزلية معمرة " ثلاجات، غسالات، تليفزيونات، بوتاجازات، أنتريهات، مطابخ، غرف سفرة، غرف نوم، سجاد، مفروشات" يتم توزيعها بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة، مؤكداً أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.
 
ومن جانبه، أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية: جمعية الأورمان خصصت 10 ملايين جنيه لتطوير مستشفى دكرنس

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ المنوفية

اورمان المنوفية

معارض




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة