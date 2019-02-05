أنجلينا جولى من مخيمات الروهينجا فى بنجلادش: عار علينا جميعا

(رويترز)

زارت أنجلينا جولى المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، مخيمات اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنجلادش ونددت بتقاعس العالم عن منع حدوث الأزمة التى شهدت نزوح 730 ألف شخص من ديارهم.

وتحدثت نجمة هوليوود أمام حشد من اللاجئين من فوق قمة تل فى مخيم كوتابالونج، وهو أكبر تجمع للاجئين فى العالم، الواقع فى منطقة كوكس بازار فى بنجلادش.

وتأتى الزيارة فى وقت قالت فيه الأمم المتحدة إنها تستعد لتوجيه نداء جديد لتقديم 920 مليون دولار للاجئين الذين فروا من القمع العسكرى الوحشى فى ولاية راخين فى ميانمار إلى بنجلادش.

واتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية "بنية الإبادة الجماعية" أثناء الحملة العنيفة التى قضت على المئات من قرى الروهينجا فى غرب ولاية راخين.

وتنفى ميانمار هذه التهمة وتقول إن الحملة كانت رد فعل على تهديد المتشددين وتعهدت بالترحيب بعودة اللاجئين.