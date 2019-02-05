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أمن سوهاج يفرض سيطرته على منطقة إطلاق النيران بقرية الحمادية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:38 م
أمن سوهاج يفرض سيطرته على منطقة إطلاق النيران بقرية الحمادية قوات أمن - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على أحداث إطلاق النار التى وقعت مساء اليوم، بناحية قرية الحمادية على الطريق الزراعى أسيوط - سوهاج دائرة مركز سوهاج عقب قيام أحد الأشخاص، ويدعى "س.خ" ينتمى لعائلة الحمدو بإطلاق النيران على بعض الأشخاص من أقاربه بسبب خلافات قديمة بينهم.

 

نتج عم عملية إطلاق الأعيرة النارية مقتل أحمد امين مرزوق 40 سنة وعبدالحليم محمد عبدربه 73 سنة وأحمد فتحى محمود 37 سنة وسيد أحمد عبدالحافظ 22 سنة، وإصابة أحمد حماد السيد 35 سنة بطلق نارى بالرأس ينتمى لعائلة العبيد تصادف وجوده بمنطقة الأحداث بالقرية.

 

وقد فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا بمنطقة إطلاق النار من المجموعات القتالية، وتم إعادة حركة السير على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج أمام السيارات والمواطنين.

 

وعلى جانب أخر، انتقلت النيابة العامة لمكان الحادث لمناظرة الجثامين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وقررت سرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسى فى الواقعة ويدعى س.خ ينتمى لعائلة الحمدو والسلاح المستخدم فى الواقعة.

 

تم نقل جثتين لمستشفى سوهاج العام وجثتين لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى، وما زالت المجموعات القتالية حتى الآن تفرض طوقًا أمنيًا بالمنطقة.

 


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