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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:17 م
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أمريكا ترسل امدادات غذائية وطبية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:37 م
أمريكا ترسل امدادات غذائية وطبية إلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا مادورو
أ ش أ
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 بدأت الولايات المتحدة في إرسال إمدادات غذائية وطبية إلى حدود كولومبيا مع فنزويلا حيث سيتم تخزينها إلى أن يتسنى إرسالها لذلك البلد المنهار اقتصاديا وذلك حسبما قال مسؤولون أمريكيون مطلعون على هذه الخطة.

وقال مسؤول شريطة عدم نشر اسمه إن هذه المساعدات سيتم تخزينها عند المعبر الحدودي الرئيسي بين كولومبيا وفنزويلا في كوكوتا.

ولم يتضح كيف سيتم إدخال المساعدات إلى فنزويلا دون موافقة الرئيس نيكولاس مادورو وتعاون الجيش الفنزويلي الذي مازال مواليا للرئيس الاشتراكي مادورو وينتشر على الجانب الفنزويلي من الحدود.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية توجهت إلى كوكوتا بناء على طلب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الشهر الماضي.

وتتزايد الضغوط على مادورو كي يتنحى عن السلطة بعد أن انضمت أكثر من عشر دول بالاتحاد الأوروبي من بينها بريطانيا وفرنسا إلى الولايات المتحدة وكندا ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية يوم الاثنين في الاعتراف بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

ولكن مازالت روسيا والصين وتركيا تدعم مادورو وتتهم الدول الغربية بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

 


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كولومبيا

فنزويلا




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