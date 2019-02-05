أسماء المصابين فى حادث انهيار منزل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أسفر حادث انهيار عقار سكنى مكون من طابقين، على عقار آخر مجاور عبارة عن طابق أرضى بمنطقة نجع السايح بمركز إدفو محافظة أسوان، عن إصابة 4 أشخاص حالتهم الصحية مستقرة.

وتبين لـ"اليوم السابع"، أن المصابين هم: "السايح فؤاد أحمد 65 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، ورضا على عبد العظيم 55 سنة، مصابة بكسر في الذراع اليمنى، وسعاد فؤاد أحمد 45 سنة، مصابة بحالة إغماء، وسيدة فؤاد أحمد 52 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم"، بالإضافة إلى علاج "صباح فؤاد أحمد 50 سنة، مصابة بهبوط فى الجسم، وإيناس السايح فؤاد 27 سنة، مصابة بحالة إغماء" فى محل الواقعة.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسوان تلقت مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً بانهيار عقار بنجع السايح بإدفو، وانتقلت على الفور 6 سيارات إسعاف والحماية المدنية للتعامل مع الواقعة.