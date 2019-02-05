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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-2-2019 فى الأسواق

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:18 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-2-2019 فى الأسواق الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب انخفاض الأسعار أمس بقيمة 6 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر الذهب عالميا بنسبة 0.33 % لتنخفض الأوقية من 1317 دولار إلى 1311 دولار حتى الآن.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18: 552 جنيها للجرام

 

عيار 24: 736 جنيها للجرام

 

عيار 21: 644 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب 5152 جنيها.

 

أوقية الذهب 1311 دولار.

 
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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