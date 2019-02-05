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أحمد الوكيل : إنشاء غرفة تجارية أفريقية أورومتوسطية مارس المقبل

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:47 م
أحمد الوكيل : إنشاء غرفة تجارية أفريقية أورومتوسطية مارس المقبل أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب – إسلام سعيد
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كشف أحمد الوكيل ،رئيس اتحاد الغرف الأفريقية ، أن شهر مارس المقبل ، سوف يشهد انشاء غرفة أفريقية أورومتوسطية ، بالتعاون ما بين اتحاد الغرف الأفريقية وغرف البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الهدف من الغرفة تحقيق تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة الأفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة لخلق فرص العمل لرفع مستوى المعيشة.
 
وقال الوكيل ،  فى تصريحات صحفية اليوم على هامش لقاء بمشاركة سفراء الدول الافريقية في مصر، أنه تم عرض فكرة  ذلك الاتحاد خلال العام  الماضى اثناء  لقاء العديد من رؤساء دول العالم، وأمام 32 رئيس دولة وفود من 53 دولة أفريقية أثناء افتتاح حوار" الصين - أفريقيا " ، موضحا  أن اتحاد الغرف الأفريقية تم إنشاءه في مصر وتعد دولة المقر ليكون أول اتحاد قارى على مستوى دول العالم ، للعمل على نشر التنمية التجارية والصادرات، لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
 

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