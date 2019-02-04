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500 جنيه وضعت عاملا على أول طريق اللى يروح ميرجعش بعين شمس

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:02 ص
500 جنيه وضعت عاملا على أول طريق اللى يروح ميرجعش بعين شمس متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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السلف تلف، مثل شعبى تأكد مع عامل فقد حياته بسب رغبته فى استرداد مبلغ 500 جنيه أقرضه لـ"عاطل" فسكن المقرض القبر وسكن المقترض خلف القضبان فى انتظار رأى القضاء، حيث قررت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث عين شمس، إخطارا باستقبال مستشفى عين شمس العام، "أحمد.م.م" 30 سنة، عامل، جثة هامدة مصابة بجرح نافذ فى الفخذ الأيسر.

انتقل رجال المباحث، إلى مسرح الجريمة وتبين اندلاع مشادة كلامية بين المجنى عليه، و"أحمد.م.م" 45 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها برقم 7045 الوايلى لسنة 2004 "سرقة بالإكراه"، بسبب اقتراض الأخير 500 جنيه من المجنى عليه، ورفض رد المبلغ وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

بنصب الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم ألقت قوة القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبسه على ذمته وإحالته للمحاكمة الجنائية.


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